3 أبحاث علمية متميزة لـ«محمد بن راشد للفضاء» في اجتماع أميركي

دبي (وام)

قدم فريق من المهندسين العاملين بمركز محمد بن راشد للفضاء وطلاب ضمن برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين التابع للمركز 3 أبحاث علمية متميزة خلال مشاركتهم في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي 2019 - أكبر اجتماع سنوي دولي حول علوم الأرض والفضاء - بمجموعة من الأبحاث العلمية المتعلقة بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأميركية.

وسلطت كل من الباحثة حصة المطروشي قائد فريق إدارة وتحليل البيانات العلمية في مشروع «مسبار الأمل» - محور مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - والمهندس خالد بدري مهندس الأجهزة العلمية بالمركز، والطالب أحمد الحنطوبي - الطالب في المرحلة الجامعية الثالثة بجامعة خليفة تخصص هندسة الطيران والفضاء ضمن برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين - الضوء على أبحاث المركز المشاركة في المؤتمر.

وأوضحت حصة المطروشي أن مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء بمجموعة من الأبحاث العلمية المتعلقة باستكشاف الفضاء في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي 2019 تعكس النجاح الكبير في قطاع الفضاء الوطني وتطبيقاته إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى الإمكانات التي يتمتع بها فريق الباحثين بالمركز في قطاع الفضاء. وقالت إن البحث العلمي الذي تم عرضه في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي 2019 يهدف إلى إنتاج تصور دقيق لأحد إشعاعات الأكسجين المهمة في الغلاف الجوي للمريخ.

مساهمة إيجابية

وأكدت أن البحث يساهم بشكل إيجابي في مشروع «مسبار الأمل»، حيث تساعد نتائج البحث العلمي في فهم البيانات العلمية التي سنحصل عليها من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» من خلال أداة المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية «EMUS».

وأوضحت أنه من خلال البحث العلمي تمت محاكاة الصور التي سيلتقطها المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية «EMUS» للأكسجين مع الأخذ في عين الاعتبار عوامل الرصد الهندسية.

وأشارت إلى أن البحث يركز على دراسة العلاقة بين إشعاعات الأكسجين والنشاط الشمسي في المريخ، حيث يتغير النشاط الشمسي بشكل دوري من نشاط منخفض إلى مرتفع ثم منخفض مرة أخرى وهكذا ومع تغيرات هذا النشاط تتأثر أنشطة وتفاعلات الغازات في الغلاف الجوي للمريخ.

وقالت إن الدراسة اعتمدت على استخدام بيانات من مهمة مافن «MAVEN» أول مهمة تكرس لفهم الغلاف الجوي العلوي الخاص بكوكب المريخ والعمليات التي تتحكم فيه التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وذلك لفهم العلاقة بين إشعاعات الأكسجين والنشاط الشمسي وقوة ارتباطهما.

وذكرت المطروشي أن نتائج الدراسة الأولية أوضحت أن إشعاع الأَكسجين يتأثر بشكل أكبر بالنشاط الشمسي حينما يكون مرتفعاً، ولكن عند انخفاضه يبدو أن إشعاع الأكسجين يتأثر بشكل أكبر بديناميكا الطبقة العلوية للغلاف الجوي في المريخ.

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تطوير نموذج

من جانبه، شارك المهندس خالد بدري مهندس الأجهزة العلمية بمركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر بملصق علمي عن تطوير نموذج يحاكي الغلاف الجوي السفلي للمريخ والذي فيه تمت دراسة التأثيرات المصاحبة على «ملاحظات» المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء «EMIRS» في «مسبار الأمل» وتغيير معلمات الإدخال مثل التوقيت المحلي لخط العرض والتغيرات الموسمية داخل النموذج لدراسة تأثيره على ملاحظات المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في «مسبار الأمل» وتحديد مستوى المشكوكية داخل تلك الملاحظة.

وأوضح أن البحث اعتمد على خصائص الأداة ومفهوم العمليات لتحديد الظروف التي سنحتاج فيها إلى تغيير خوارزميات الاسترجاع من أجل تلبية المتطلبات العلمية.

وأضاف أن تقديم نتائج البحث في مؤتمر مثل اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي 2019 هو فرصة رائعة لتلاقي العقول العلمية مما يزودني بأفكار إبداعية أستطيع من خلالها العمل على تطوير النموذج، كما أن المؤتمر يقدم فرصة لرفع مستوى وعي المجتمع العلمي بمهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ -«مسبار الأمل».

وأعرب عن سعادته برؤية الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم متحمسين لمهمة الإمارات إلى المريخ والتي ستزود المجتمع العلمي بمعلومات علمية جديدة لأول مرة عن الكوكب الأحمر «المريخ».

شعبية كبيرة

من جانبه، قال الطالب أحمد الحنطوبي الذي شارك في المؤتمر ببحث عن دراسة الحالات الشاذة المغناطيسية القوية لكوكب المريخ.. إن برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء يحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب في مختلف الجامعات خاصة المتعلقة بعلوم الفضاء والهندسة، حيث يساهم في تطوير مهارات الطلاب في إعداد البحوث العلمية، إضافة إلى أنه يسمح لهم باكتساب خبرة معرفية من المختصين في مجال علوم الفضاء والمشاركة في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

ولفت إلى أن البحث يناقش دراسة الحالات الشاذة المغناطيسية القوية لكوكب المريخ، ويسعى لتفسير مقدارها العالي، حيث يأتي البحث ضمن مشاركته في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع جامعة أريزونا الشمالية.

وأوضح أن البحث يسلط الضوء على التفسيرات المحتملة لبعض الحالات الشاذة المغناطيسية القوية على كوكب المريخ والتي تشمل التعزيز المعدني المحلي في المناطق ذات الأحجام المغناطيسية الشديدة ما يعني أن المجال المغناطيسي القديم للمريخ لا يحتاج إلى أن يكون ذا قوة مفرطة، حيث تعد الصخور مسجلات جيدة بشكل استثنائي للمجال المغناطيسي.. كما بين أن موضوع البحث مهم لأنه من أجل أن نفهم بشكل أفضل تطور الكواكب يجب دراسة المجال المغناطيسي والمريخ كوكب احتوى على مجال مغناطيسي شامل قبل انطفائه منذ أكثر من 4 مليارات عام.

وقال إن الحالات الشاذة المغناطيسية المحفوظة في الصخور على الكوكب الأحمر تشكل سجلاً لهذا المجال المغناطيسي القديم، لذلك فإن فهم هذه الحالات يساعدنا على فهم الحالة الأولية للمجال المغناطيسي للكوكب الأحمر بشكل أفضل.

مسبار الأمل

يندرج برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين كمبادرة من ضمن مبادرات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء التنفيذ والإشراف على مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل للفضاء كافة في 2020 وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.