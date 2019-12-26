بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية

الرياض (وام) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بمكتبه في ديوان الوزارة أمس، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر اللقاء، معالي أحمد بن عبدالعزيز القطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

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