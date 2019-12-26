«ثمانينية» في «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تشارك مواطنة في العقد الثامن من عمرها في الاختبارات التمهيدية للدورة العشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وتدخل المواطنة المسابقات، التي يتراوح أعمار المشاركين فيها بين 5- 76 عاما، بحفظ ثلاثة أجزاء. وانطلقت أمس الاختبارات الخاصة بالإناث بمشاركة 535 متسابقة من مختلف الجنسيات، وتستمر هذه الاختبارات لمدة ثلاثة أيام.

وأنهت المؤسسة الاختبارات التمهيدية الخاصة بالذكور والتي جرى تنظيمها ببيت السركال وشارك فيها 444 متسابقاً من مختلف الجنسيات.

وأكد الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم أن تنظيم هذه الجائزة القرآنية وتألقها يأتي بفضل جهود حكومة دولة الإمارات، وبرعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، وتهدف هذه الجائزة المباركة إلى خدمة القرآن الكريم وتعزيز التنافس في حفظه وحسن تلاوته وتنمية المواهب والطاقات الإيجابية وغرس روح الإبداع عبر المسابقات المتنوعة، والتي تعود بالفائدة والنفع على المجتمع الإماراتي.

وأشار أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم إلى أن الجائزة تدار بشكل متكامل من فريق عمل يسعى إلى تحقيق التميز والتألق في الاختبارات التمهيدية، والاهتمام بالمتسابق منذ بداية دخوله إلى مقر الاختبار وحتى مغادرته. وقال أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة إن الاختبارات التمهيدية للجائزة والخاصة بالذكور قد انتهت وبدأت أمس اختبارات الإناث، وسيتم اختبار المشاركات في 6 لجان تحكيم من أصحاب الخبرات والكفاءات والحرفية، على فترتين صباحية ومسائية.