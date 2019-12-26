شرطة دبي تنظم الملتقى الأول للمدربين

دبي (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب ملتقى مدربي الشرطة بمشاركة أكثر من 270 مدربا متخصصا من شرطة دبي وخبراء ومدربين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والشرطة الكندية وشرطة فلوريدا. أقيم الحدث برعاية اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب والعقيد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.

وناقش الملتقى -الذي عقد في نادي الضباط بمنطقة القرهود في دبي - العديد من المواضيع منها إنجازات التدريب في شرطة دبي واستراتيجية شرطة دبي للتدريب وأسس نجاح المدربين والعملية التدريبية والتجارب والممارسات العالمية والأساليب الجديدة والحديثة في التدريب. وقدم المتحدثون في الملتقى العديد من المواضيع شملت عرضا من قبل الرابطة الوطنية للضباط التكتيكيين بالولايات المتحدة الأميركية تضمن التدريب التكتيكي في الرابطة وأولويات التدريب لديهم وتدريب القادة ورفع مستوى الاحترافية.

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