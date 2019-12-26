«التنمية الأسرية» و«التوازن بين الجنسين» يعززان الشراكة

أبوظبي(الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة وبرئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعمل على دعم وتعزيز رفاه واستقرار الأسرة وضمان سعادتها، وتماسكها، وسلامة أفرادها وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومستدام، ويأتي ذلك وفق رؤى اجتماعية استشرافية للمستقبل، وأهداف استراتيجية واضحة تنسجم مع الموجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، وتعزز مساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، حيث تنفذ المؤسسة خدمات وبرامج وفعاليات وفقاً لاحتياجات أفراد الأسرة في الإمارة وتعمل باستمرار على تطويرها لمواكبة التطورات السريعة في الدولة من أجل النهوض بأفراد المجتمع ومواجهة التحديات بشتى أنواعها.

جاء ذلك خلال توقيعها وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أمس، مذكرة تعاون مشترك بين المؤسسة والمجلس.

وتقدمت مريم الرميثي نيابة عن أسرة مؤسسة التنمية الأسرية بخالص الشكر وجزيل التقدير إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لما يبذله المجلس من جهود في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة له، واهتمام سموها بتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التي تعزز المبادرات الرامية إلى إنجاز أهداف المجلس وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لما في ذلك من أثر اجتماعي وإيجابي فاعل في استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع، ونهضة الوطن.

وأكدت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى دائماً إلى إيجاد شراكة فاعلة مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ الأهداف الرئيسة للمؤسسة والرامية إلى دعم استقرار الأسرة وتحقيق سعادتها وأمانها واستقرارها، مضيفة أن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يعد فرصة حقيقية للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية الفاعلة التي تعمل من أجل أفراد الأسرة والمجتمع.

بدورها، ثمنت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الدور البارز الذي تقوم به مؤسسة التنمية الأسرية، في ظل التوجيهات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتعزيز الاستقرار الأسري كنواة رئيسية لاستقرار وتماسك المجتمع الإماراتي وتلاحمه، مؤكدةً أن الرعاية التعليمية والاجتماعية والمهنية التي توفرها سمو «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية أدت إلى نجاح دورها الاجتماعي وتحقيقها إنجازات لافتة في كافة القطاعات والقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الشاملة، وفي تقدم الإمارات عالمياً.

وأعربت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن سعادتها بتوقيع مذكرة التعاون، مؤكدةً أن مجالات التعاون التي تتضمنها، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعرفة والتعاون المشترك في إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمجالات عمل الطرفين من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية بالارتقاء بمرتبة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين والوصول بها لقائمة الدول الرائدة في هذا المجال.

أهداف

تهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، ويحقق بالتالي تيسير الإجراءات وتحقيق الحماية لجميع أفراد الأسرة، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بشكل أو بآخر في تقديمها إلى الجمهور، بالإضافة إلى التعاون في مجال وضع الخطط والبرامج العلاجية المتخصصة واللازمة لعلاج المشكلات الأسرية والاجتماعية التي تمر بها الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي.