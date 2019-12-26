«جامعة عجمان» شريك أكاديمي في مؤتمر دولي

عجمان (الاتحاد) تشارك جامعة عجمان في المؤتمر الدولي السادس للتعليم الذي ينظمه المعهد الدولي لإدارة المعرفة خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2020 في بانكوك - تايلاند.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر إيماناً منها بأهمية المؤتمرات العلمية في تبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين في شتى مجالات المعرفة عامة، وفي مجال التربية والتعليم خاصة،

حيث يمثل المؤتمر الدولي السادس للتعليم 2020 منصة مثالية للباحثين والعلماء والأكاديميين وخبراء التربية والتعليم لتبادل الخبرات ومناقشة نتائج البحوث واكتساب المعرفة المطلوبة من أجل تحسين جودة العملية التعليمية.

ويشارك نائب عميد كلية الإنسانيات والعلوم الدكتور محمد المجذوب الطاهر في اللجنة العلمية للمؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ببحوث علمية.

وتأتي هذه المشاركة بناءً على مبدأ تقاسم المسؤولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وتعد فرصة جيدة لتعزيز رؤية الجامعة وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأوضح الدكتور محمد المجذوب الطاهر، أن من أهم أهداف المؤتمر تعزيز الارتباط الوثيق بين النظرية والتطبيق، واستكشاف وجهات نظر مختلفة حول تطبيق نتائج البحوث في الممارسة العملية.

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