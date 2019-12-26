الامارات | حاكم الفجيرة يطّلع على مراحل إنجاز مشروع «قطار الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يطّلع على مراحل إنجاز مشروع «قطار الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية مشروع قطار الاتحاد في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة قطاع النقل البري، وربط مناطق وموانئ الدولة بعضها ببعض، من خلال شبكة حديثة للطرق، بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرميلة أمس، عدداً من أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ضم رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي، ومدير عام الديوان الأميري في حكومة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك. وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعمل على تعزيز قطاع النقل في الدولة من خلال المشاريع العديدة التي تنفذها، خصوصاً شبكة السكك الحديدية التي تشهد تطوراً كبيراً في تحقيق الربط بين الإمارات السبع، وتنفيذ شبكة الاتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى سموه على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من جهود في سبيل فتح آفاق جديدة للتنمية في قطاعي النقل والمواصلات، وتوفير سبل الرفاهية والسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن.

واستمع سموه إلى شرح مفصل لآخر مستجدات مشروع «قطار الاتحاد»، وما تم إنجازه من المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، واطلع على أبرز المراحل المتبقية للانتهاء من خط مسار قطار الاتحاد.