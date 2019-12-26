الامارات | وجبة «مقلوبة» تحيل شابة إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة «مقلوبة» تحيل شابة إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق طبي بمستشفى عبيد الله في رأس الخيمة، أول من أمس، شابة (عربية)، ابتلعت «عظمة دجاج» أثناء تناولها وجبة «مقلوبة» ما أدى إلى إصابتها باختناق وضيق في التنفس.

وقالت رئيسة قسم المناظير في المستشفى، الدكتورة مريم الخاطري، لـ«الإمارات اليوم» إن القسم استقبل الساعة الثامنة والنصف مساء أول من أمس، شابة عربية في العشرينات من عمرها، تم إحالتها من أحد المستشفيات إثر ابتلاعها «عظمة دجاج» بطول ثلاثة سنتيمترات، ما أدى إلى إصابتها باختناق وضيق في التنفس.

وأوضحت أن المستشفى الآخر حاول عبر قسم الأنف والأذن والحنجرة إنقاذ الفتاة واستخراج «العظمة» من خلال استخدام جهاز منظار، إلا أن وصولها إلى منطقة المريء أسفل الحنجرة لم يمكّن جهاز المنظار إلى الوصول إليها، فتم تحويل المريضة إلى مستشفى عبيدالله لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

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وأضافت الخاطري «فور وصول الفتاة إلى قسم المناظير تم إخضاعها للعلاج من قبل فريق مختص، وإجراء صور أشعة للحنجرة لتحديد مكان (العظمة) وحجمها، واستخراجها باستخدام المناظر بشكل طبيعي دون أن تتعرض المريضة لأي آثار جانبية».

وذكرت أن المريضة أفادت بأنها كانت تتناول وجبة «مقلوبة» مع أفراد أسرتها وابتعلت دون أن تشعر عظمة صغيرة الحجم كانت في معلقة الأرز، ولم تتمكن من استخراجها أو تقيؤها.

وأشارت الخاطري إلى أن العظمة استقرت في المريء نظراً لصغر حجمها، مضيفة أن وصول الفتاة إلى المستشفى في الوقت المناسب أسهم في إخراجها قبل وصولها إلى المعدة، مشددة على ضرورة مضغ الطعام بشكل جيد والتأكد من خلو وجبات الأرز من عظم الدجاج واللحوم التي تكون صغيرة ولا تظهر بشكل واضح، وذلك لتفادي ابتلاعها وحدوث مضاعفات صحية.