الامارات | حكومة الإمارات تنظم ورش عمل لـ 500 موظف من أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تنظم ورش عمل لـ 500 موظف من أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت حكومة دولة الإمارات عدداً من الجلسات المعرفية وورش العمل التخصصية شارك فيها أكثر من 500 موظف حكومي في جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي.

وعقدت حكومة دولة الإمارات ورش عمل وجلسات معرفية لفرق عمل حكومة أوزبكستان في دبي وفي العاصمة الأوزبكية طشقند، شملت تدريب مدربين لوفد حكومي أوزبكي رفيع المستوى زار الدولة أخيراً برئاسة نائب وزير الابتكار والتنمية أوليمجون تويشيف، ركّزت على نماذج العمل والآليات التطويرية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

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كما تم تنظيم جلسات تدريبية وورش عمل ضمن محور تحديث منظومة العمل الحكومي في طشقند، تطرقت إلى آليات تطوير مراكز خدمات لتقديم تجارب خدمات حكومية متكاملة ترتقي بجودة حياة المتعامل.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن طليعة، أن ورش العمل التدريبية تناولت تجارب حكومة الإمارات والنماذج التي تتبناها في تطوير الخدمات الحكومية، وهدفت إلى إعداد الجيل الأول من مسؤولي التحديث الحكومي في أوزبكستان، المؤهلين لتطوير أطر تنظيمية وآليات عمل ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.