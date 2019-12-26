الامارات | «تنمية المجتمع» توظّف قدرات الطفل في خدمة العمل الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» توظّف قدرات الطفل في خدمة العمل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة تنمية المجتمع على تقنية أطلقت عليها «التلعيب» في توظيف قدرات الطفل وتنميتها بالوقت نفسه، حيث أطلقت تطبيقاً عبارة عن لعبة متوافرة ضمن منصة الحكومة الرقمية للطفل، والتي تفسح المجال للطفل للمشاركة برأيه في موضوعات مختلفة من خلال اللعب، والانخراط في خدمة مجتمعه والمساهمة في دعم العمل الحكومي.

ووفقاً للوزارة، فإن تقنيات التلعيب بما فيها من عناصر لعب وتقنيات التصميم الرقمي للألعاب تسهم في تحقيق أهداف وحل مشكلات في ميادين أخرى خارج سياق الألعاب، مثل التعليم والاقتصاد والصحة وتنمية المجتمع والأمن والمواصلات، من خلال عرض نماذج وسيناريوهات في اللعبة تعكس الواقع، ليعبر الطفل من خلال اللعب فيها عن آرائه ومساهمته.

وتعرف اللعبة باسم UAE kid X، ولديها خمس فوائد أساسية تتضمن تنمية المهارات المعرفية والثقافية للطفل، وتوعية الطفل بالمعلومات الحكومية، وتعزيز حس الشخصية المبادرة والإيجابية لديه، وإعداد أجيال للمستقبل بمدارك وقدرات مواكبة للتطور، بالإضافة الى تعزيز طموح الطفل للريادة والسعادة.

وأطلقت الوزارة منصة الحكومة الرقمية للطفل، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التي توفّر بيئة رقمية تفاعلية تستهدف الأطفال واليافعين، وتقوم على توظيف الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي لوضعهم في بيئة معرفية تسمح لهم بالمشاركة المجتمعية، ومعرفة الكثير عن الجهات الحكومية في دولة الإمارات والخدمات التي تقدمها.

وتهدف المنصة إلى تشجيع الأطفال على الانخراط في العمل الحكومي التنموي في سن مبكرة، والتعبير عن آرائهم بشأن الخدمات والحلول والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، ما سيسهم في تنشئة جيل يستطيع التعامل مع الحكومة الذكية والمدن الذكية.

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وتقوم المنصة على إشراك الأطفال في تحديات ومغامرات توعوية لتعريفهم بالمؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها الحكومة للمجتمع، وفي الوقت نفسه تحثهم على التحلي بالإيجابية ومساعدة أفراد المجتمع في الوصول إلى تلك الجهات وخدماتها، وبذلك تتم تنشئة جيل يدرك واجباته، ويعرف حكومته، ويسهم في تحقيق السعادة في مجتمعه.

وتراعي فكرة المنصة أيضاً حقوق الطفل المنصوص عليها في قانون وديمة، لاسيما حقهم في الحصول على المعلومات التي تجلب المعرفة والفائدة لهم، وتعرفهم في خطوات ترفيهية هادفة على إنجازات الحكومة، بشكلٍ يمكنهم من الاستفادة الذاتية والمعلوماتية بالممارسات الافتراضية، ويفتح أمامهم نوافذ شاسعة نحو استشراف المستقبل.

وحازت اللعبة في مطلع العام الجاري المرتبة الخامسة في فئة المغامرة في متجر تطبيقات أبل، ويمكن الوصول إلى المنصة واللعبة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، كما تتوافر المنصة من خلال التطبيقات الذكية عبر متجري «أبل» و«غوغل بلاي».

كشف مبكر للتأخر النمائي

أطلقت وزارة تنمية المجتمع عدداً من التطبيقات الذكية تسهم في تنمية وتوظيف قدرات الأطفال، بمن فيهم الأطفال من أصحاب الهمم مثل تطبيق «نمو» الذكي الذي يساعد على الكشف المبكر عن أي حالات تأخر نمائي لدى الأطفال، وبالتالي سرعة التحويل في مرحلة مبكرة من العمر إلى خدمات التدخل المبكر المناسبة، من أجل تقليص أي فجوات بين القدرات الفعلية للطفل وما يوازيها للأطفال الآخرين من المرحلة العمرية نفسها. وأطلقت أيضاً تطبيق «تواصل» الذي يساعد على بناء طريقة للتواصل مع أطفال التوحد والأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل مع البيئة المحيطة بهم، وزيادة تفاعلهم مع الأشخاص من حولهم، وذلك عن طريق استخدام الصور.