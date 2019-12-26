الامارات | آسيوي يتورط في محاولة قتل من أجل 15 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يتورط في محاولة قتل من أجل 15 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية شخص آسيوي متهم بالشروع في قتل آخر من أجل سرقة 15 درهماً، بالإضافة إلى شرب خمر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يوم 16 من يوليو الماضي، يفيد بتعرض شخص للضرب بجسم صلب على رأسه من الخلف بمنطقة الجبيل في الشارقة، أدى إلى إصابته بنزيف نقل على أثره إلى المستشفى، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه كان شارباً للخمر، وخطط لسرقة المجني عليه بسبب حاجته للأموال، فقام بضربه بقطعة خشبية فسقط على الأرض وتمكن من سرقته، وعليه تم إحالته للنيابة ومنها إلى المحكمة لمحاكمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بضرب المجني عليه بقصد السرقة، مشيراً إلى أنه كان جالساً نحو الساعة 12 ظهراً بالقرب من سوق الجبيل في الشارقة على أحد المقاعد، وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبحاجة إلى أموال، فشاهد المجني عليه وبيده مبلغ مالي، ظن أنه مبلغ كبير.

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وتابع أنه فكر بآلية سرقة المجني عليه، فوجد قطعة خشبية بالقرب منه، وذهب إلى المجني عليه وضربه بها على رأسه من الخلف فسقط، مشيراً إلى أنه لم يجد سوى 15 درهماً وهاتف نقال، عازياً سبب إقدامه على السرقة إلى حاجته للمال، وشربه الخمر، إذ إنه لم يعِ ما اقترفه، وسلم الهاتف للتحريات بعد ضبطه.

بدورها طلبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 13 من يناير المقبل وإعلان المجني عليه بموعد الجلسة للاستماع إلى أقواله، مع استمرار حبس المتهم.