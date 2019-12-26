الامارات | وفاة طالبين بحادث مروري في دبي أثناء إجازة «لمّ الشمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبين بحادث مروري في دبي أثناء إجازة «لمّ الشمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طالبان جامعيان هنديان في حادث مروري، وقع فجر أمس في منطقة حدائق جبل علي، أثناء قضاء إجازة «لم الشمل» مع أسرتيهما في دبي. وقال مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم» إن السيارة التي كان يقودها أحد الطالبين اصطدمت برصيف ثم تدهورت في منطقة أشجار، وتحطمت تماماً.

وقال المصدر إن الطالبين كانا يقضيان سهرة معاً وركب أحدهما في سيارة صديقه لتوصيله إلى منزله، لكن السائق فقد السيطرة على مقود المركبة عندما كان يسير بسرعة كبيرة، فانحرفت بشدة واصطدمت بالرصيف، ما أدى إلى تدهور المركبة واصطدامها بالأشجار، لافتاً إلى أن الدوريات التابعة لمركز شرطة جبل علي والإدارة العامة للمرور في شرطة دبي انتقلت فوراً إلى مكان الحادث، كما انتقل خبير تخطيط حوادث السير لمعاينة المكان، وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث، وإعداد تقرير بذلك يقدم إلى نيابة السير والمرور.

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فيما أفاد مصدر قريب من الأسرة بأن الطالبين، الأول (19 عاماً) والثاني (21 عاماً) كانا يدرسان في دبي، وانتقل أحدهما لاستكمال دراسته في أميركا بينما توجه الآخر للدراسة في بريطانيا، ووصلا إلى دبي في إجازة لم الشمل مع أسرتيهما، لافتاً إلى أن أفراداً من أسرتي الطالبين حضروا إلى مركز الشرطة لإنهاء الإجراءات المتعلقة باستلام جثمانيهما.

تدهور شاحنة

نوهت شرطة دبي على حسابها في «تويتر» بجهود هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي في إخراج شاحنة محملة بالحصى، تدهورت على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، ما سبب ازدحاماً كبيراً في حركة السير، حتى الانتهاء من رفع الشاحنة وتنظيف الطريق من آثار الحادث، وفتح جميع المسارات أمام حركة السير مرة أخرى.