الامارات | إنارة طريق الباهية وشارع الربان في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة طريق الباهية وشارع الربان في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية أبوظبي، متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، في نوفمبر الماضي، أعمال رفع كفاءة وتطوير إنارة طريق الباهية الرئيس وشارع الربان، المحاذي لمنطقة الباهية القديمة.

واستبدلت بوحدات الإنارة التقليدية وحدات إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع LED على 222 عمود إنارة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة. وبلغت الكُلفة الإجمالية للأعمال المنجزة 360 ألف درهم.