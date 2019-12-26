الامارات | «طرق الشارقة» تنجز تقاطع «8» على طريق الذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الشارقة» تنجز تقاطع «8» على طريق الذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، عن إنجاز مشروع تقاطع «8» على طريق الشارقة - الذيد، وافتتاحه رسمياً أمام حركة المرور، بكلفة 67 مليون درهم.

وقال إن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بالتوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية والشبكة الطرقية لما لها من أهمية في التسهيل على المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة للتنقل بين المدن والمناطق بسهولة، ولتقديم أفضل الخدمات بما يواكب خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

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وأكد أن الهيئة ماضية في تعزيز البنية التحتية في الشارقة، وتنفيذ مشروعات كبرى تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 الهادفة للوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة مشروعات الطرق في الهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي، بأن الجسر ينقل الحركة بين مناطق الصجعة الصناعية ومنطقة جويزع المجاورة لطريق الذيد بصورة مثلى، لاسيما حركة الشاحنات القادمة من شارع الإمارات والمتجهة إلى الصجعة، والتي يتم نقلها بصورة مباشرة عبر طريق حلقي أنشئ لربط الجسر الجديد بطريق الذيد، مشيرة إلى أن الجسر يسمح أيضاً بأعمال التوسعة المستقبلية لطريق الذيد، ويسهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحامات.