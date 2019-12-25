الإمارات تحصد جائزتين في مهرجان «كان» للإعلام المؤسسي والتلفزيوني

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فوزها بجدارة ضمن فعاليات مهرجان «كان» للإعلام المؤسسي والتلفزيون 2019 في فرنسا، بجائزتي الدولفين الذهبي عن فئة أفلام الموارد البشرية وجائزة الدولفين الأسود عن فئة أفضل موسيقى تصويرية، عن مشاركتها بفيلم «عزّم» لأفضل حملة ترويج لمبادرة صحية حكومية متفوقة على 1000 فيلم مشارك من كافة أنحاء العالم، كما وصل الفيلم إلى اللائحة القصيرة المرشحة لفئتين أخريين، فئة أفلام الاتصالات المتكاملة (الأفلام ومقاطع الفيديو كجزء من حملة تواصل أكبر) وفئة أفلام الصورة المؤسسية.

وأعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع عن سعادته بفوز دولة الإمارات، ممثلة بالوزارة بهذه الجوائز المرموقة في مهرجان مدينة «كان» أحد أهم مراكز الإنتاج الإعلام المؤسسي والتلفزيون، في إنجاز جديد وبأفكار وطاقات الشباب الملهمة والمبتكرة، والتي تسهم بتعزيز مكانة الدولة عن طريق إبراز البرامج والمبادرات الحكومية الرائدة في الإعلام الدولي، ترسيخاً للمكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاتصال الحكومي، وإبراز سمعة الدولة في المجال الصحي دولياً، بما يخدم ويحقق الأهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكتسبات دولة الإمارات عالمياً.

وأشار معاليه إلى أن وصول الوزارة إلى منصات التتويج يأتي في إطار جهودها لتقديم مقومات الرعاية الصحية التي تستند إلى الرؤية المستقبلية للدولة، وتتماشى مع ما تشهده الإمارات من تطور في جميع القطاعات، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، واعتبر هذا الفوز دليلاً وتقديراً على جودة البرامج الصحية المستدامة التي تعتمدها الوزارة من خلال الترويج لها بطريقة إعلامية مبتكرة، فعندما نكون مبتكرين، فإننا نؤسس لاستثمار مستدام في المستقبل لترسيخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي تستثمر في المستقبل، وتعمل على امتلاك أدواته.

وقال معاليه، يشكل الفن قيمة جمالية ووطنية، وهو رسالة إنسانية واجتماعية تتخطى حدود الأوطان وتترسخ في الذاكرة العالمية، وقد ارتأينا إنتاج فيلم ترويجي بطريقة مبتكرة بهدف استقطاب الطاقات الوطنية لمهنة التمريض بين مواطني الدولة، ضمن حملة ترويجية اتصالية وطنية تقودها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لزيادة الوعي حول مهنة التمريض وأثرها الإيجابي على المجتمع وحاجة الإمارات إلى طاقات شبابها وشاباتها وهم نبض المجتمع وقيادة المستقبل للانضمام إلى هذه المهنة النبيلة والاستراتيجية.

وعبّر الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة عن فخره واعتزازه بفوز الوزارة بجائزتي الدولفين الذهبي والدولفين الأسود في مهرجان «كان للإعلام المؤسسي والتلفزيون» عن فئة أفضل حملة ترويج لمبادرة حكومية صحية والتي تمثل اعترافاً عالمياً بالحلول المتطورة التي تتبناها الوزارة.

وقال العلماء، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالجوائز تكريما لجهودها في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في الترويج المبتكر للمبادرات الوطنية عبر الأنشطة الاتصالية الهادفة، وإبراز دور الوزارة في تحقيق المشاريع الوطنية الصحية والمستقبلية. كما تشكل هذه الجائزة حافزاً للمضي في مسيرة إعداد جيل من الكفاءات الشابة المواطنة في مجال التمريض، يتمتعون بالقدرة والمؤهلات التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية بالدولة.