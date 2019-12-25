الامارات | تعرف على الفئة المستهدفة من خفض ساعات العمل خلال كسوف الشمس

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئة المستهدفة من خفض ساعات العمل خلال كسوف الشمس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خفضت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عدد ساعات دوام عمالها خلال فترة كسوف الشمس صباح الغد حفاظا على صحة سلامة العمال.
وقال مدير عام الدائرة أحمد الحمادي، إن الدائرة أطلقت مبادرة لتخفيض ساعات عمل عمالها صباح يوم الخميس بسبب كسوف الشمس على أن يتم بدء عملهم عقب انتهاء الكسوف.
وأوضح أن العمال جزء من المجتمع ويجب الحفاظ على صحتهم و تقديم الرعاية لهم لأنها مسؤولية اجتماعية يجب أن تتكامل في أدائها كافة المؤسسات
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