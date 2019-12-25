الامارات | شاهد جدول المخالفات المرورية المستثناة من تخفيض الـ50% بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جدول المخالفات المرورية المستثناة من تخفيض الـ50% بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بالمخالفات الخطرة المستثناة من مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، قبل تاريخ 22 ديسمبر الجاري، بنسبة 50%، مع إلغاء عقوبتي حجز المركبة والنقاط السوداء، وذلك لمدة 3 شهور (22 مارس 2020).

وشملت القائمة المستثناة من التخفيض، 27 نوعاً من المخالفات الخطرة، سيتم استثناؤها من مبادرة التخفيض، أبرزها قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة قائدها أو حياة الآخرين أو سلامتهم وأمنهم للخطر، قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، التجاوز من ناحية كتف الطريق، قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، الانحراف المفاجئ بالمركبة، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، وكذلك تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 60 كم / ساعة.