كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| Molteni & C|Dada تفتتح متجراً جديداً في دبي

افتتحت شركة Molteni & C|Dada بالشراكة مع شركة تصميم المفروشات المنزلية Vivente Luxury Living متجرها الرئيسي الجديد في دبي.

ويتمتع موقع الشركة الجديد المرموق برؤية عالمية في قلب دبي، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 500 متر مربع. يقع في واحد من أبرز المواقع على طريق شاطئ جميرا، وهي منطقة رئيسية وصاخبة مع العديد من الفلل وليس بعيداً من فندق برج العرب.

وتم تصميم المتجر على طابقين مع تصاميم تتميز بالذوق الإيطالي الرفيع والمواد المتطورة مثل رخام الترافرتين والبلوط الأسود.

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ويوفر المتجر للضيوف الفرصة لتجربة سلسلة من الإعدادات المثيرة، وفي الداخل يعرض مجموعة عالمية من الأثاث من Molteni & C | Dada.

ويتم عرض مجموعة التصميم الداخلي بالكامل لتمكين الزائرين من تلبية أي متطلبات داخلية منزلية، من المطابخ إلى غرف الطعام وغرف المعيشة إلى غرف النوم والكثير من الملحقات الداخلية المتميزة وكل منها مصمم بعناية لعرض مجموعة واسعة من المنتجات، بحسب موقع worldarchitecturenews.