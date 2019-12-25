كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن من يخلف تيم كلارك في رئاسة طيران الإمارات؟

ذكرت مصادر أن اثنين من مواطني دولة الإمارات في مقدمة المرشحين ليحلوا محل رئيس شركة طيران الإمارات المنتهية ولايته السير تيم كلارك في يونيو 2020.

وقالت المصادر إن عادل الرضا المدير التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات والمدير التجاري عدنان كاظم يعتقد أنهما يتنافسان على المنصب، كما أن المدير التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث من المرشحين المحتملين للمنصب.

وذكرت مذكرة داخلية أرسلها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات ومجموعة، أن كلارك سيستقيل في نهاية يونيو 2020 بعد 35 عامًا من العمل مع أكبر شركة طيران دولية في العالم.

وفي رده على سؤال حول تقاعد تيم كلارك واستبداله، قال الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي في نوفمبر أن الشركة لديها موارد داخلية. وقال الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في معرض دبي للطيران 2019 “لدينا موارد داخل الإمارات. لدينا شخصان. تيم خدم الشركة بشكل جيد للغاية. إنه رجل عبقري”.

ويقول صاج أحمد، كبير المحللين في شركة StrategicAero Research، إن الإمارات ستضطر إلى تعيين شخص ما ليحل محل السيد تيم، ومن المحتمل أن يكون إماراتيًا بدلاً من مواطن غير إماراتي.

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وأضاف في حديث لصحيفة خليج تايمز: “المرشحان الرئيسيان في ذهني هما عدنان كاظم وعادل الرضا، كلاهما من المديرين التنفيذيين المتمرسين مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة والقدرة لدى شركات الطيران. لقد عملا مباشرة مع السيد تيم في تشكيل طيران الإمارات والإشراف على أكبر مرحلة توسع خلال العقدين الأخيرين”.

وأوضح أحمد أن هناك فرصة لإدخال شخص خارجي، لكن هذا غير محتمل في هذه المرحلة لأن كاظم والرضا لديهما معرفة معقدة لم يملكها أحد في طيران الإمارات.

وأثناء تعليقه على مسألة من يخلفه، قال تيم كلارك في مقابلة إنه سيكون من الجيد أن يحل محله مواطن إماراتي.

وقال في مقابلة لـ AirlineRatings “إذا اضطررت إلى الخروج لأسباب خارجة عن إرادتي فستستمر الشركة بالعمل بشكل جيد، إذا كان بالإمكان أن يحل مكاني مواطن إماراتي، فسيكون ذلك جيدًا. لدينا كادر قوي للغاية في إدارتنا العليا، والآن نحن أكثر نضجاً في قدرتنا على التعامل مع هذه القضية”.