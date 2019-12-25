الامارات | وفاة طالبين في حادث مروري بدبي أثناء إجازة للمّ الشمل

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبين في حادث مروري بدبي أثناء إجازة للمّ الشمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طالبان هنديان في التاسعة عشرة من العمر في حادث مروري بليغ وقع فجر اليوم في منطقة حدائق جبل علي أثناء قضاء إجازتهما في دبي، بحسب مصدر قال لـ«الإمارات اليوم» إن السيارة اصطدمت برصيف ثم تدهورت في منطقة أشجار، فتحطمت تماماً.

وقال المصدر إنهما كان يدرسان في دبي وانتقل أحدهما لاستكمال دراسته في أميركا والآخر في بريطانيا، ووصلا إلى دبي في إجازة لمّ الشمل، وكانا في طريق العودة بعد قضاء سهرة سوياً، فتدهورت السيارة وتوفيا في مكان الحادث.

