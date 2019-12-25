كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| FindSalt مطعم جديد في دبي

عندما تم إطلاق علامة “سولت” التجارية المحلية لأول مرة في دبي عام 2014، أحدثت ثورة في مشهد شاحنات الغذاء بمفهومها #FindSalt.

ومنذ ذلك الوقت أطلقت العلامة التجارية المحلية الشهيرة ، والتي أنشأتها الإماراتية أمل المري والسعودية ديم البسام فروعاً في دبي وأبو ظبي وعجمان والعين ورأس الخيمة وكذلك في المملكة العربية السعودية، ومكن لسكان دبي الآن “العثور على سولت” في بيئة جديدة: مركز دبي المالي العالمي.

أطلقت سولت عرضها المنبثق في مركز دبي المالي العالمي لأسبوع دبي للساعات، حيث قدمت للسكان البرغر الحصري في فصل الشتاء إلى جانب أطباق مثل حلوى السمر وشرائح الموز، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وعلى الرغم من اختتام أسبوع دبي للساعات يوم الأحد، 24 نوفمبر، إلا أن تجربة سولت استمرت في مركز دبي المالي العالمي، كجزء من معسكرها الشتوي، ومددت إقامتها حتى يوم السبت 28 ديسمبر بسبب الطلب الشعبي المتزايد، حيث يفتح الإطار المنبثق من الساعة 1 ظهراً وحتى 11:30 مساءً.

لمزيد من المعلومات: www.find-salt.com