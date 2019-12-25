كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل مياه الصنبور آمنة للشرب في الإمارات؟

خلافًا للاعتقاد السائد، فإن مياه الصنبور في الإمارات آمنة تمامًا، وفقًا لإدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

ويقول يوسف السعدي، مدير مؤسسة عيسى وأول عالم أغذية معتمد من الإمارات لصحيفة “ذا ناشيونال “إذا كانت المياه غير المعلبة تمتثل لمعايير هيئة التقييس الخليجية في دولة الإمارات، فهي مناسبة للاستهلاك البشري”. ويضيف: “هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة من خلال أخذ عينات للاختبارات المختبرية لضمان الامتثال المستمر للمعايير”.

هل يمكن شرب ماء الصنبور في الإمارات؟

في الإمارات يتم معالجة مياه البحر عن طريق تحلية المياه – وهي عملية التقطير التي تزيل الشوائب – قبل أن تتدفق عبر الصنابير. وتم التحكم في تركيب مياه الصنبور لتكون متوافقة مع المعايير الدولية لمياه الشرب من منظمة الصحة العالمية. لذلك، فإن الماء آمن للشرب عندما يخرج من محطة معالجة المياه، كما يقول الفريق في Culligan، وهي مؤسسة لحلول معالجة المياه تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، هناك عدد من الأسباب وراء عدم ارتياح معظم سكان الإمارات لشرب المياه مباشرة من الصنبور، فالمياه غير المفلترة أو مياه الصنبور التي كانت صالحة للشرب تمامًا عندما غادرت محطة المعالجة، سوف تمر عبر الأنابيب والتمديدات بين المصنع ونقطة الاستخدام، مما قد يجعلها غير صالحة للشرب.

وقد يكون هناك تلوث من البكتيريا والشوائب الكيميائية القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان، مثل الحديد، والتي سوف تغير لون الماء وتعطيه طعم معدني. ويقول ماركو سيغي، مدير مركز كوليجان الشرق الأوسط، إن الماء قد يحتوي أيضًا على الكلور الذي يمنح الماء طعمًا غير جذاب.

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ومن المحتمل أن تنشأ هذه المخاطر عندما لا يتم تنظيف الأنابيب أو خزانات المياه بشكل صحيح. لهذا السبب توصي معظم البلديات بتنظيف خزانات المياه مرة واحدة على الأقل في السنة، إن لم يكن كل ستة أشهر. وإذا كانت مياه الصنبور غير صافية أو تحتوي على بقايا أو رواسب أو رائحة كريهة، فمن المستحسن أن يقوم السكان بفحصها من قبل مختبر مياه معتمد أو الاتصال بشركة لمعالجة المياه.

ويعتبر الكثيرون أن غلي ماء الصنبور وسيلة لتنقية المياه، لكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، فيمكن أن يقتل غلي الماء الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض. ومع ذلك، يجب أن ملاحظة أن بعض العناصر مثل الرصاص والنترات والمبيدات لا تتأثر بالغلي، كما تقول الدكتورة عائشة خالد، مستشارة طب الأسرة في مستشفى برجيل.

ماء الصنبور المصفى

وللأشخاص الذين لا يرتاحون للشرب مباشرة من الصنبور، هناك عدد من أنظمة الترشيح في السوق، فالفلاتر تعالج ماء الصنبور لإزالة أي شوائب، مما يجعلها آمناً للشرب. ويمكن أن تشمل هذه العمليات الترشيح الفيزيائي لجعل المياه خالية من البكتيريا، والترشيح الكيميائي باستخدام الكربون المنشط لإزالة الكلور واللون والرائحة، كما يمكن معالجة الماء بالأشعة فوق البنفسجية قبل الاستخدام لجعلها آمنة وصحية.