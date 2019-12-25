كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كيف تساعد خيول شرطة أبوظبي على تطبيق القانون؟

تعمل وحدة الخيل في شرطة أبوظبي على تقديم الدعم لعمليات الشرطة في مطاردة وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون في الأماكن التي يصعب على السيارات الوصول إليها.

وتستخدم الخيول في الأصل للسيطرة على الحشود في الأحداث الكبرى، وتم استخدامها على نطاق أكبر في تحقيق الأمن للمجتمع في عام 2016.

الخيول مستوردة من فرنسا، وهي أكبر من نظيراتها العربية ومزودة بحوافر صامتة لمنع اكتشافها من قبل المجرمين عندا اقتراب وحدة الشرطة.

وقال الرقيب أول عبد الله الراشدي، من شرطة أبوظبي لصحيفة ذا ناشيونال “حجم الحصان يلعب دوراً هاماً، الخيول الفرنسية أطول من الخيول العربية، لذلك عندما يرى مجرم حجم الحصان، يدرك أنه ليس من السهل الهروب”.

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وقال الضابط حميد الشامسي “نحن نعمل دائماً مع سيارة احتياطية للقبض على أي مشتبه به أو لمساعدتنا في القبض على من يحاول الهرب”.

وأضاف “نحن نعمل أيضًا في أزواج، لأن الخيول ترفض التنقل بمفردها بدون؛ وفي حالة حدوث شيء ما، من الجيد أن تكون مع شريك “.

وقال العريف محمد الراشدي “بدأت الدوريات في توفير الأمن الإضافي لأن هناك مناطق ضيقة يصعب على السيارات الدخول إليها”.

وأضاف “عندما يرى السكان الشرطة على ظهور الخيول يشعرون بمزيد من الأمان. ويتم ردع المجرمين أكثر عندما يرون الشرطة على الخيلول”.