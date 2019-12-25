الامارات | بالفيديو .. مشاهد حقيقية "مرعبة" في حملة "توعوية" لشرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. مشاهد حقيقية "مرعبة" في حملة "توعوية" لشرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن مشاهد حقيقية صادمة ومرعبة لقائدي مركبات يرتكبون مخالفة "عدم إعطاء الأولوية للمشاة في العبور من الأماكن المخصصة لهم".

وشمل الفيديو – الذي جاء ضمن حملة أطلقتها شرطة أبوظبي للتوعية بأولوية عبور المشاة - مقاطع عدة لأشخاص مترجلين يحاولون عبور الطرق من المناطق المخصصة لعبور المشاة، بينما يتجاهل قائدو بعض المركبات وجود أشخاص يعبرون الطريق، ما يتسبب في إفزاعهم وإرباكهم، بما يهدد سلامتهم ويعرضهم لخطر التصادم.

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وأكدت شرطة أبوظبي أنها ترصد مخالفات السائقين في أماكن عبور المشاة، وتطبق بحقهم عقوبة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة في الأماكن المخصصة لذلك، وقيمتها 500 درهم وست نقاط سوداء، حسب قانون السير والمرور الاتحادي.

وأفادت بأنه تم تشديد العقوبات بحق السائقين المتهورين، الذين لا يحترمون حقوق المشاة، ويعرضون حياتهم للخطر، في ثلاث مخالفات أخرى، هي: مخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وغرامتها 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة، وغرامتها 400 درهم، ومخالفة إيقاف المركبة على الأرصفة، وغرامتها 400 درهم.