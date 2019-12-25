عجمان (الاتحاد) ترأس العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم الاجتماع الثاني لتطوير خدمات الدفاع المدني، بحضور رؤساء المعايير وأعضاء الفرق، وذلك في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه ضمن خطة العمل للمرحلة السابقة، وفرص التحسين التطويرية، كما تم عرض الخطة التشغيلية للفريق للعام 2020 ومراجعة الأهداف ضمن أعمال الاجتماع.

وتوصل الاجتماع إلى مجموعة من القرارات، من بينها وضع خطة لتفعيل المشاركات والمبادرات المجتمعية لفريق تطوير الخدمات ضمن مبادرات داعمة للتوجه الحكومي لإسعاد المتعاملين، فضلاً عن الإشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة التشغيلية للفريق عام 2020.

ووجه المظلوم بضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية وتتابع النجاحات في مجال إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى أهمية تضافر وتكامل الجهود بين الوحدات التنظيمية المعنية بخدمة المتعاملين، موضحاً «إننا نسعى بشكل دائم لإسعادهم عبر تطوير خدماتنا وتطوير أساليب تقديمها بما يترقى مع تجربة المتعامل، ونشعره بأنه جزء من منظومة العمل المتكامل وينجز معاملته وسط بيئة سعيدة ومرضية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع المدني» يبحث تطوير الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.