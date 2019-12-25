«مساندة» وبلدية الظفرة تنفذان طرق الييف في ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة الظفرة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي السكنية في محضر الييف بمدينة ليوا، وذلك على مساحة تبلغ 185 هكتاراً، بتكلفة تقدر بـ 240 مليون درهم.

وأشار الجانبان إلى أن المشروع يخدم 231 قسيمة سكنية جديدة، ومسجدين، و10 حدائق ومسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وأوضح الطرفان أن مشروع منطقة الييف يشمل تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسة وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل إنشاء شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق الداخلية، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، ومحطات الكهرباء، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

ويعتزم الجانبان تسليم المشروع في شهر أغسطس من العام 2021، وذلك بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز والمقرر لها مدة زمنية قدرها 24 شهراً وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

من جانبها، قالت بلدية منطقة الظفرة إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يحظى المشروع بدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويواكب المشروع عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، إلى جانب أنه سيعزز منظومة البنية التحتية في محضر الييف بمدينة ليوا، ويوجد أرضية مثالية تساهم في تحفيز النمو السكاني والاقتصادي، عبر توفير مرافق خدمية أساسية تحقق متطلبات السكان، وتخدم القسائم السكنية في المنطقة.

من ناحيتها، أوضحت شركة «مساندة» أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة للطرق الداخلية، ومنها القيام بأعمال التسوية الترابية، بالإضافة إلى أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إلى جانب شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وقالت «مساندة» إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 24.7 كيلو متر، ويشمل تمديد كابلات كهربائية بطول 122.5 كيلو متر، إلى جانب بناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات كافة بطول 26.1 كيلو متر، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 17.02 كيلو متر لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبارات مستقبلية بعدد 570 عبارة، إلى جانب نقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 23.8 كيلو متر، وكذلك تمديد خطوط الاتصالات بطول 24.8 كيلو متر.

كما يتضمن المشروع إنشاء دوار جديد عند منفذ الطريق الداخلي (A-15) للمنطقة لكلا الاتجاهين ذهاباً وإياباً باتجاه نفق العبور، والذي يتيح العبور إلى طريق E45.

وذكرت الشركة أنها تنفذ كل مشاريع الطرق والبنية التحتية التي توكل إليها بمعايير عالمية وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، مؤكدة حرصها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبما يجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأكدت «مساندة» حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.