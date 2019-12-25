«بوابة الشراكة» في «إقامة دبي»

دبي (وام) أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «بوابة الشراكة» التي تعتبر نظاماً إلكترونياً جديداً خاصاً لإدارة الشراكات في «إقامة دبي»، وذلك طبقاً لمواصفة «الآيزو» العالمية ISO44001:2017 ومعايير التميز الحكومي المعتمدة.

ويأتي انطلاق النظام حرصاً من «إقامة دبي» على توطيد التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تحرص على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مؤكداً أن إطلاق نظام «بوابة الشراكة» الإلكتروني جاء ترجمة للتحول الذكي لحكومة دبي ومبادرة «حكومة بلا ورق».

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