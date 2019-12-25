الشارقة تتوسع في الزراعة العمودية.. و«المشاتل» كلمة السر

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تعمل بلدية مدينة الشارقة على إكثار النباتات في مختلف المشاتل التابعة لها تحقيقاً لرؤى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالزراعة ونشر الرقعة الخضراء.

وفي السياق، زاد قطاع الزراعة والبيئة في البلدية مساحات المشاتل، من خلال الزراعة العمودية لزيادة النباتات، وتوفير البيئة المناسبة لها.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية العمل على الاهتمام بالمسطحات الخضراء ومختلف الأنواع من الأشجار والنباتات، بما يعزز من المظهر الجمالي للإمارة الباسمة التي تزخر بأنواع كثيرة من النباتات والزهور التي تزين الميادين والشوارع الرئيسية، ويفوق عددها 3 ملايين زهرة.

وقال: لزيادة إنتاجية المشاتل من النباتات، تم استحداث الهوية الجديدة للمشاتل ونموذج الزراعة العمودية، وتصنيع وتركيب المشتل من قبل ورشة إدارة الزراعة والحدائق بجهود ذاتية، موضحاً أن البدء الفعلي بالزراعة في هذا المشتل كان مطلع العام الجاري، منوهاً بأن إنتاج هذا المشتل وصل حالياً إلى أكثر من 1000 نبات، رغم ما تمتاز به هذا النوع من النباتات من بطيء في النمو.

من جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أنه تم إنجاز أعمال الزراعة العموية باستغلال الأرفف الموجودة في مستودعات القطاع بتوجيهات مدير عام البلدية بضرورة الاستفادة، منها واستخدامها في المشاتل النباتية.

ووجه إدارة الخدمات العامة بتقديم الدعم والتسهيلات إلى إدارة الزراعة لنقل تلك الارفف، حيث تمت تهيئة أرضية مشتل النباتات الداخلية، ونقلت تلك الأرفف إليها للاستفادة منها في زراعة تلك النباتات لتكون بذلك تجربة ناجحة جداً.

وأوضح أن هذا النموذج حقق العديد من الفوائد أبرزها زيادة مساحة المشتل والاستفادة منه بالحد الأقصى، حيث زادت المساحة 5 أضعاف، كما وفرت سهولة حركة العاملين داخل المشتل بين الأرفف، كما أن وضع النباتات على الأرفف أعطى فرصة جيدة للنباتات وخاصة المتسلقة منها للنمو بالشكل الجيد والصحيح والمتناسق على عكس ما كانت عليه سابقاً وما تتعرض له من تكسر وتلف أثناء افتراشها على الأرض مباشرة، وبوجود هذه الأرفف أصبح هناك جمالية ورونق في طريقة العرض فكسبت هذه الطريقة استحسان الجمهور والمتعاملين.

وأشار التفاق إلى أن البلدية تقدم خدمة تصميم الحدائق المنزلية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت التجارية والصناعية والفنادق بالمدينة، وتعتبر هذه الخدمة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بنشر الزراعة، وجعل بيوت الشارقة خضراء، كما أنها تعمل على تعزيز التنمية المستدامة ونشر الثقافة الزراعية، والارتقاء بالإمارة جمالياً وحضارياً وتحويل كافة الأحياء السكنية إلى واحة خضراء مبهجة وصحية، مؤكداً أن قطاع الزراعة يسعى إلى بسط الخضرة بما فيها من المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات والنخيل والزهور في جميع أنحاء الشارقة.

كما أوضح أن مشاتل البلدية تقدم خدمات توزيع الشتلات الزراعية على المواطنين كمشتل الحزام الأخضر في المنطقة الصناعية 12 بهدف التشجيع على الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء لما لها من أثر إيجابي على البيئة والجمال والصحة على كل من الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن المشتل يستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على الشتلات الزراعية بعد تقديمهم صورة لخريطة المنزل وبطاقة الهوية، بحيث يستطيع المتقدم الحصول على 30 شتلة زراعية من نباتات الزينة بسعر رمزي يصل إلى 3 دراهم للشتلة الواحدة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار خمس شتلات زراعية من نوع نباتات الفاكهة بسعر رمزي يصل إلى 25 درهماً للشتلة الواحدة.