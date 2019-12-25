حملة للحفاظ على مظهر مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون مع الشركاء: مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجموعة الصحراء للنقل والتخليص، ومجموعة الراشد للنقل والتخليص، ومجموعة رجل الصحراء للنقل والمقاولات العامة، وشركة غنتوت للنقل، حملة للحفاظ على المظهر العام في مدينة محمد بن زايد تستمر حتى 31 يناير 2020، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وتوعية أهالي المناطق السكنية بضرورة إخطار البلدية بأماكن النفايات المنتشرة التي تشوه منظر المدينة وتضر بالصحة والذوق العام وتتنافى مع مظهر المدينة الحضاري.

وتتضمن الحملة إزالة النفايات المشوهة للمظهر العام في المناطق السكنية، وحصر وتحديد أنواع النفايات المنتشرة كماً ونوعاً، كما تعمل الحملة على إشراك القطاع الخاص في المحافظة على مظهر المدينة ومعرفة الجهات المتسببة في نشر هذه النفايات لتوعيتها بأخطارها للحد من انتشار هذه الظاهرة مستقبلاً.

وكشف مركز بلدية مدينة زايد عن أن الحملة نجحت خلال الأسبوع الأول من انطلاقتها في إزالة أكثر من 1179.46 طن من النفايات المختلفة ومخلفات البناء وغيرها.

واستهدفت الحملة إزالة جميع أنواع النفايات المشوهة للمظهر العام في المناطق السكنية، وحصر وتحديد أنواع النفايات المنتشرة كماً ونوعاً، وإشراك القطاع الخاص في المحافظة على مظهر المدينة، وتوعية أهالي المناطق السكنية بضرورة إخطار البلدية عن أماكن النفايات المنتشرة في مناطقهم، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد السكان، ومعرفة الجهات المتسببة في نشر هذه النفايات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها ومخالفتها في المستقبل للحد من انتشار هذه الظاهرة.