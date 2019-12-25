حمدان بن زايد: الخير والمحبة للجميع

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بأحر التهاني لمسيحيي العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعم الخير والسلام والمحبة شعوب العالم.

وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»:«بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتقدم بأحر التهاني إلى أصدقائنا وإخواننا المسيحيين في العالم، آملين أن يعم الخير والسلام والمحبة شعوب العالم».

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