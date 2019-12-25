هزاع بن زايد: «عيد الميلاد» بشرى خير وأمل

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله العلي القدير أن تكون هذه المناسبة بشرى خير وأمل، تتجدد فيها مشاعر المحبة والعطاء. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأن تكون هذه المناسبة بشرى خير وأمل، تتجدد فيها مشاعر المحبة والعطاء، ويعم الخير والسلام العالم بأسره».

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