رأس الخيمة (الاتحاد) شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الحفل السنوي السابع لتكريم الطلاب المشاركين في مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم الذي نظمه فرع جمعية دار البر في الإمارة، بمركز رأس الخيمة للاحتفالات، تحت شعار «ربيع قلبي».

حضر الحفل عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، وعلي عبد الله الشحي، مدير فرع الجمعية برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والشخصيات وأسر الطلاب المشاركين.

وقال علي الشحي إن التكريم شمل 83 طالباً شاركوا في المشروع القرآني، بجانب 6 طلاب من المهتدين الجدد، الملتحقين بفرع مركز المعلومات الإسلامي برأس الخيمة، التابع للجمعية، لافتاً إلى أن المشروع حظي، في دورته الأخيرة، برعاية ودعم هيئة الأعمال الخيرية «الراعي الرئيس»، ومركز رأس الخيمة للاحتفالات «الراعي البلاتيني»، وكل من بيت الشارقة الخيري، ومواصلات الإمارات «الراعي الذهبي»، وثريا للسياحة والسفر «الراعي الذهبي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم 89 طالباً بمشروع البر برأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.