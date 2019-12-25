أم القيوين (وام) افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي عيادة «ألتميت أدفانس كيو كلينك» في أم القيوين.

حضر الافتتاح، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

واطلع سمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ على أحدث التجهيزات الطبية التي تم تجهيز العيادة بها، والمزودة من عدد من الشركات العالمية المختصة في مجال الأمراض الجلدية والتجميل.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، إن توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية أحد الأهداف التي تسعى إليها حكومة أم القيوين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشد المعلا يؤكد دعم المشاريع الطبية النوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.