دبي (الاتحاد) استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، المستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعبدالرحيم رحالي، القنصل العام المغربي، ومصطفى الشاهين، مدير مكتب النائب العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام بدبي يستقبل سفير المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.