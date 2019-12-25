ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة سامي المطروشي

عجمان (وام) قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء لأسرة وعائلة المطروشي في وفاة المغفور له سامي عبيد خلفان المطروشي.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الجرف في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه عدد من كبار المسؤولين.

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