محمد بن سعود يحضر مأدبة صقر بن جمال القاسمي

رأس الخيمة (وام) لبى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، دعوة الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي إلى مأدبة الغداء التي أقامها في عزبته بمنطقة السوان برأس الخيمة تكريماً لسموه.

حضر المأدبة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين وأبناء القبائل.

وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية وشعبية أمام سموه بهذه المناسبة.

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