«تنفيذي الشارقة» يعتمد تنفيذ 80 مسكناً

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، جلسة المجلس الأسبوعية، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني إمارة الشارقة، وضمن مبادرة سموه بمنح 4400 منحة سكنية، اعتمد المجلس تنفيذ عدد 80 مسكناً ضمن المجمعات السكنية في إمارة الشارقة، تمثل أولى الدفعات لمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة. واستعرض الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، المخططات التصميمية لهذه المساكن والتي ستتوزع على منطقة السيوح بمدينة الشارقة والحراي السكنية بمدينة خورفكان وحي البحيرة بمدينة كلباء، مشيراً إلى عمل الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتجهيز المشروعات الإسكانية القادمة، وعرضها على المجلس للاعتماد في المراحل القادمة. وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في العمل على كل الشؤون المتعلقة بتنفيذ المجمعات السكنية بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكان المجلس، وبعد أن صادق على محضر جلسته السابقة، اعتمد عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حول تطوير آلياتها، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين كافة، وذلك ضمن خطة الدائرة في تحقيق التكامل بين خدماتها ومراعاة الفئات الاجتماعية المتنوعة.

كما اعتمد المجلس جملة من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمتعلقة بتطوير المرافق الخدمية وتوفير أفضل سبل الراحة للمسافرين بالتزامن مع النمو الكبير الذي شهده المطار، والمتوقع زيادته بشكل أكبر خلال السنوات القادمة. كما ناقش المجلس جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية في المجالات الخدمية والبنى التحتية كافة.