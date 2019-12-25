جامعة الشارقة توقع مذكرة مع «مينداناو الفلبينية»

الشارقة (الاتحاد) وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البحوث والتعليم وبرامج التدريب مع جامعة ولاية مينداناو الواقعة في مدينة جنرال سانتوس الفلبينية.

وقع المذكرة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعن جامعة ولاية مينداناو مديرها الدكتور أنشارى علي. وأعرب النعيمي عن ترحيبه بجميع أشكال التعاون مع المؤسسات العلمية، وقدم نبذة عن الجامعة والبرامج العلمية التي تطرحها ومكوناتها من المعاهد البحثية ومراكز التميز والمجمع الطبي وعدد طلابها وخريجيها، ما أهلها لأن تكون من كبريات جامعات الدولة. واستعرض الدكتور أنشارى نبذة عن جامعة ولاية مينداناو، والبرامج التي تطرحها حالياً.

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