«نموذج دبي» ينظم «حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019»

دبي (وام)

نظم مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، «حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019»، قبل أن يعلن عن إغلاق باب تصويت الجمهور للمبادرات الـ 9 المرشحة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، والتي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحقيق سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع.

وقالت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي: «نود أن نشكر الجميع على مشاركتهم في التصويت، حيث حققت آلية التصويت الجديدة التي اعتمدناها هذا العام نجاحاً كبيراً، في حين تمكن المستهدفون من متعاملي هذه المبادرات المرشحة من التصويت فقط للمبادرة المتميزة التي ساهمت في إسعادهم وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات».

وأضافت السويدي: «نبارك لكافة الجهات الحكومية المرشحة، ونتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة، ونتطلع قدماً لمعرفة الجهة التي ستحصل على راية (برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية) لهذا العام، والتي سيتم الإعلان عنها في ملتقى حمدان 2020. وتعتبر راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية داعماً أساسياً وحافزاً لتعزيز مسيرتنا الرائدة والرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتعكس مكانة دبي العالمية».

من جانبه، أكد خلفان بلهول الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل «أهمية حلقة متعاملي ملتقى حمدان كونها فرصة مميزة للاطلاع على آراء المتعاملين وأفراد المجتمع حول المبادرات والخدمات الحكومية»، موضحاً أن الملتقى يعد حافزاً مهماً لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بتطوير خدماتها والارتقاء بأدائها الحكومي. وأضاف: «يشرفني المشاركة هذا العام في عملية تقييم أفضل مبادرة حكومية في إمارة دبي لعام 2019 والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية للوصول بإمارة دبي إلى مصاف الدول الأسعد في العالم، إذ نسعى دائماً في إمارة دبي إلى تعزيز الابتكار الذي أصبح ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة».