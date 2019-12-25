تخريج الدفعة الأولى من كلية مينا للإدارة في دبي

دبي (وام) احتفلت كلية مينا للإدارة في دبي بتخريج الدفعة الأولى من طلبتها برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك في مقرها بمنطقة الصفا 1 بالجميرا في دبي.

حضر الاحتفال الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعصام توفيق مصالحة، سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وجمعة عبدالله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وسالم أحمد القيسي، نائب رئيس مجلس أمناء الكلية، وأعضاء مجلس الأمناء والشركاء بالكلية، إضافة إلى وفدين يمثلان جامعة اي ام نورماندي الفرنسية الشريك الاستراتيجي ووفد جامعة جدارا الأردنية.

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