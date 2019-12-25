نزارباييف يلتقي سفير الدولة

نور سلطان (وام)

التقى نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

واستعرض الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، خلال اللقاء الذي عقد بمقره في العاصمة نور سلطان، مع الجابر العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في أعقاب الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وازدياد عدد الرحلات الجوية.

وأشاد بالمخرجات المثمرة للزيارات المتبادلة، لا سميا الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الإمارات، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كازاخستان يوليو 2018.

وهنأ قيادة وشعب الإمارات بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

وقدم الجابر تهنئة القيادة الرشيدة للدولة إلى حكومة وشعب كازاخستان بمناسبة عيد الاستقلال، مشيداً بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين مؤخراً، ومن أهمها اتفاقية تشجيع وحماية تبادل الاستثمار، والاتفاقيات المتعلقة بصناعة البتروكيماويات وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تأتي في إطار النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية الثنائية. وقدم في نهاية اللقاء إلى الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان «سجادة السلام»، نتاج مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان التي تهدف لتمكين النساء في أفغانستان، ورفع مستواهن المعيشي.