«محمد بن راشد للطب» تؤسس أول مجلس للقيم

دبي (الاتحاد) أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تأسيس مجلس القيم الذي سيتولى مسؤولية الإشراف على ترجمة قيم الجامعة والعمل بها وضمان التزام أسرة الجامعة من طلاب وأكاديميين وموظفين بها كنهج وأسلوب حياة متكامل.

ويضم المجلس الذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات أعضاء من الطلبة والأكاديميين والموظفين من مختلف أقسام الجامعة. وتتمثل أول أعمال المجلس في إعداد معايير يمكن رصدها وملاحظتها وقياسها لقيم الجامعة الخمس، وهي الاحترام والنزاهة والترابط والعطاء والتميز التي تتماشى مع قيم دولة الإمارات والمبادئ الثمانية لدبي بما يضمن الحفاظ على ثقافة وبيئة الجامعة الأسرية التي عملت الجامعة على تعزيزها منذ نشأتها.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حرص حكومة الإمارات على تمكين الكوادر المواطنة بمهارات ومفاهيم الابتكار وتزويدهم بالأدوات والآليات الكفيلة بتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.

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