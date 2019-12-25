الامارات | مستشفى رأس الخيمة يكشف حالات مهددة بالعمى نتيجة النظر لـ«الشاشات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى رأس الخيمة يكشف حالات مهددة بالعمى نتيجة النظر لـ«الشاشات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فحص طبي ضمن مبادرة «نظر عيني»، التي أطلقها مستشفى رأس الخيمة، عن إصابة حالات عدة بأمراض خطرة في العيون، قد تعرّضهم للعمى، نتيجة التحديق المطوّل في الشاشات الإلكترونية، وارتفاع ضغط العين، وتدخّل طاقم طبي متخصص في العيون لإنقاذ المرضى، واحتجز عدداً منهم لإجراء الفحوص الطبية والعلاج اللازم قبل تدهور حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، قالت كبيرة الأخصائيين ورئيسة قسم طب العيون في مستشفى رأس الخيمة، الدكتورة أرشانا سود، إن «المستشفى أطلق مبادرة (نظر عيني) لفحص العيون بإمارة رأس الخيمة، وتبين أن أمراض العين هي الأكثر شيوعاً بين سكان الإمارة، اذ كشفت الفحوص الطبية عن إصابة حالات بعيوب في الرؤية، وجفاف في العين، والحساسية، ومشكلات العين المرتبطة بداء السكري، واعتام عدسة العين، وارتفاع في ضغط العين، وعدم وضوح الرؤية، والصداع وحكة واحمرار العين».

وأوضحت أن «الأطباء اكتشفوا أن معظم مشكلات العيون، سببها التحديق المطوّل في الشاشات الإلكترونية، والحساسية من الغبار، والتعرّض لهواء أجهزة التكييف والشمس، واعتام عدسة العين والزرق، واعتلال الشبكية».

وأشار أخصائي طب العيون في مستشفى رأس الخيمة، الدكتور موهيت جين، إلى أن إحدى الحالات المرضية التي تم اكتشافها، خلال الفحص الطبي المجاني ضمن المبادرة، كانت لشاب باكستاني يعاني ارتفاعاً شديداً في ضغط العين دون أن يعلم، وكان مهدداً بفقدان بصره في أي لحظة، حيث قدم المستشفى له الفحوص الطبية اللازمة، والعلاج المناسب، قبل تدهور حالته الصحية وفقدانه حاسة البصر.

Advertisements

وأضاف أن «الحالة الثانية كانت لشاب سوداني، جاء للمستشفى لإجراء فحص لعينه ضمن الحملة، كونه يشكو من الإحمرار والحكة، حيث تم عرضه على أخصائي العيون، وتبين أنه يعاني ضرراً بنسبة 80% في عصبه البصري، كما أصيب بضيق في مجال الرؤية».

وأوضح أنه «تم إخضاع المريض للعلاج باستخدام القطرات المضادة للزرق، وبدأت حالته تتحسن»، ولفت إلى أن المبادرة أسهمت - عبر تقديم الفحوص المجانية والخدمات الطبية - في الارتقاء بمستوى وعي السكان في ما يخص الأمراض التي تهدّد صحة العين، كما أسهمت في علاج بعض الحالات من فقدان البصر.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى فحص جميع سكان الإمارة، ولفت انتباههم إلى أمراض العيون بشكل عام، ومرض الزرق، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر في حال لم يتلق المصاب العلاج المناسب.

• الفحوص الطبية كشفت عن إصابات بعيوب في الرؤية وجفاف في العين.