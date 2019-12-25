الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد تنفيذ 80 مسكناً ضمن المجمعات السكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد تنفيذ 80 مسكناً ضمن المجمعات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنفيذ 80 مسكناً ضمن المجمعات السكنية في إمارة الشارقة، التي تمثل أولى الدفعات لمكرمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني إمارة الشارقة، ضمن مبادرة سموّه بمنح 4400 منحة سكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واستعرض رئيس دائرة الإسكان، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، المخططات التصميمية لهذه المساكن، التي ستتوزع على منطقة السيوح بمدينة الشارقة، والحراي السكنية بمدينة خورفكان، وحي البحيرة بمدينة كلباء، مشيراً إلى عمل الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتجهيز المشروعات الإسكانية القادمة، وعرضها على المجلس للاعتماد في المراحل المقبلة.

Advertisements

واعتمد المجلس في اجتماعه عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حول تطوير آلياتها، وتقديم أفضل الخدمات لكل المستفيدين، وذلك ضمن خطة الدائرة في تحقيق التكامل بين خدماتها ومراعاة الفئات الاجتماعية المتنوّعة.

كما اعتمد المجلس جملة من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي المتعلقة بتطوير المرافق الخدمية، وتوفير أفضل سبل الراحة للمسافرين، بالتزامن مع النمو الكبير الذي شهده المطار المتوقع زيادته بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

كما ناقش المجلس جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية في كل المجالات الخدمية والبنى التحتية.