الامارات | بالفيديو.. الظفيري.. مواطن متقاعد يتطوّع لجمع النفايات في البر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الظفيري.. مواطن متقاعد يتطوّع لجمع النفايات في البر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطوّع المواطن، سيف محمد الظفيري (56عاماً)، من سكان إمارة رأس الخيمة، لجمع النفايات والمخلفات التي تركها المتنزهون في منطقة الخران.

وقضى الظفيري ست ساعات في تنظيف المنطقة حفاظاً على البيئة، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين وهو يصور الظفيري بعد جمعه كميات كبيرة من النفايات.

وقال الظفيري لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أمارس رياضة المشي، يوم الأحد الماضي، في منطقة الخران برأس الخيمة، وفوجئت بكمية النفايات ومخلفات الطعام التي تركها متنزهون في المكان، ما أثار استيائي من عدم اهتمامهم بالنظافة العامة وترك مخلفاتهم في المنطقة الطبيعية».

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وتابع: «ذهبت إلى المنزل وأحضرت معي العديد من الأكياس ذات الحجم الكبير، المخصصة لجمع النفايات، وطلبت من أحد العمال في منزلي الذهاب معي لمنطقة الخران لجمع النفايات وتنظيف المكان».

وأشار إلى أنه «جمع أكثر من 20 كيساً كبيراً من النفايات، وأحضر معه (قالوصة) لتحميل أكياس النفايات في مركبته من الخلف، ونقلها إلى مكب النفايات».

واعتبر الظفيري أن «ما قام به عمل يسير تعبيراً عن حب الوطن، ويأتي لشعوره بالإحباط من قيام بعض مرتادي المناطق الطبيعية بعدم الاهتمام بالنظافة».

وأوضح أنه «منذ تقاعده عن العمل باشر تنفيذ الأعمال التطوّعية، ومنها تنظيف المناطق البرية».