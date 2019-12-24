بمقر إقامته في العاصمة المغربية.. حاكم عجمان يستقبل حمدان بن زايد

الرباط (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من كبار المسؤولين.

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