الامارات | الصحة" تحذر من مقو خطر على الرجال ووسيلة لفحص السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة" تحذر من مقو خطر على الرجال ووسيلة لفحص السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جهاز لفحص السكري في الدم، دخل الدولة بشكل غير قانوني، إضافة إلى مستحضر طبي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال، لخطورته على مرضى القلب والشرايين والسكري، إضافة إلى سحب دواء يحتوي على تلوث فطري، وآخر يستخدم للتخسيس يحتوي على معلومات غير معلن عنها.

وبحسب الوزارة فإنها أصدرت تعميما بسحب تشغيليتين من وسيلة قياس السكر في الدم (ACCU- CHK PERFORMA & ACCU-CHK ACTIVE STRIPS) ، الذي تنتجه شركة "روش"، حيث أفادت الشركة بوجود التشغيليتين في الأسواق دون استيرادهما، وتورديهما عن طريق وكيلهم المعتمد، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم ضمان شروط السلامة في الاستيراد والتخزين والتوزيع حسب القوانين المعتمدة والتي بدورها تؤثر سلباً على قراءة فحص السكر في الدم عند الاستخدام من قِبل المرضى.

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وأوضحت الوزارة أن التشغيلتين هما ACCU-CHK PERFORMA STRIPS 50’s (477870) و ACCU-CHK ACTIVE 50’s (24697034)، وعليه أوصت بشراء المنتج من خلال القنوات المعتمدة والمصادر الموثوقة، وعدم استخدام هاتين التشغيليتين وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفهما، وعلى الوكيل المعتمد عمل اللازم للسحب.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر من استخدام المستحضر العشبي Black storm tablets وهو مكمل غذائي ومقوي جنسي للرجال، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها هي، (سيلدينافيل)، والتي قد تتسبب بانخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأكدت الوزارة أن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله أو استيراده في حال توفره لديهم.