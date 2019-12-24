الامارات | تطبيق "سهيل" للوصول إلى المطار عبر أفضل وأسرع الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "سهيل" للوصول إلى المطار عبر أفضل وأسرع الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عملائها، وتحديدا المسافرين منهم خلال هذه الأيام التي تشهد عطلات اعياد رأس السنة ، الى الاستفادة من تطبيق "سهيل" للوصول الى المطار عبر أفضل وأسرع الطرق .

وذكرت الهيئة المسافرين بأهمية الوصول باكرا الى المطار قبل 3 او 4 ساعات من موعد اقلاع الطائرة، لافتة الى أهمية استخدام خدمة "خطط لرحلتك" على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الطريق الأسرع للوصول إلى المطار، أو تحميل تطبيق سهيل الذي يمكنهم من اختيار وسيلة للتنقل.

Advertisements

ويمكن لمستخدمي تطبيق سهيل حجز مركبات الاجرة، وتخطيط الرحلات لحافلات عبر المدن، بالإضافة إلى التعرف على جميع المعلومات عن رحلات المواصلات العامة، بالإضافة الى إمكانية إدارتهم لحساب نول الخاص بهم، وكذلك استخدام مركبات التأجير الذكي.

وقد تم تصميم تطبيق سهيل لتلبية احتياجات مستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة، نظراً للإقبال المتزايد الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات العامة في دبي.

كما يمكن للعملاء استخدام خدمة "خطط رحلتك" الموجودة على الصفحة الرئيسية للمواصلات العامة على الموقع الالكتروني لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تبين نوع وسائل المواصلات المتاحة حسب نقطة البداية ونقطة النهاية التي يحددها الراكب. ويمكن للمسافر ان يحدد أقرب نقطة من منزله تتوفر فيها المواصلات العامة، سواء كانت محطة للحافلات العامة أو محطة مترو او محطة للنقل البحري، ليعرض له النظام خطط رحلتك، مسار الرحلة ونوع وسائل المواصلات والمدة الزمنية المطلوبة للوصول الى نقطة النهاية بالإضافة الى التعرفة عن كامل الرحلة.