قنصلية الإمارات في كردستان تشرف على توزيع مساعدات "خليفة الإنسانية"

أشرفت القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق على توزيع معونات مالية بقيمة مليوني درهم على النازحين العراقيين واللاجئين السوريين الموجودين في محافظات الإقليم مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بهدف التخفيف من معاناتهم.
ووجه سعادة أحمد الظاهري القنصل العام لدولة الإمارات في كردستان العراق شكره لمؤسسة خليفة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه المعونات تأتي استمراراً للنهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسون وانتهجته القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
شملت المعونات جميع سكان المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك ومخيمات النازحين من الموصل إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين وصلوا حديثاً من مناطق شمال شرق سوريا.
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