عجمان (الاتحاد) تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق شب مساء أمس الأول في منزل بمنطقة مشيرف بالإمارة.

وتلقت منصة الدفاع المدني بلاغاً يفيد باندلاع الحريق، وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين احتراق ملحق المنزل بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل.

وناشد العميد محمد علي جميرا مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالإنابة، جميع الأسر إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد الدائم من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتزويد المنازل بأجهزة إنذار الحريق وكشافات الدخان والتي يوفرها مشروع #حصنتك_للمنازل المرتبط مع غرف عمليات الدفاع المدني.

وأكد على أهمية توفير طفايات الحريق اليدوية وتركيب أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان في المنازل ضرورة كباقي مستلزمات المنزل ولما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنب خسائر في الأرواح والممتلكات، ونوصي كافة الأفراد على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع الحرائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في منزل بعجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.